Streličari Apola osvojili 48 medalja u sezoni, pet državnih titula

Streličarsko udruženje Apolo iz Kikinde obeležava osam godina postojanja, a iza kluba je još jedna uspešna takmičarska sezona. Petnaest aktivnih članova nastupalo je na turnirima tokom sezone 2025/2026 gde su osvojili 48 medalja – 21 zlatnu, 10 srebrnih i 17 bronzanih.

Među najuspešnijim takmičarima bili su Ana Lukić i Snežana Zamurović, koje su sezonu završile sa po osam osvojenih odličja. Lukić je nastupala u juniorskoj i seniorskoj konkurenciji olimpijskog luka, dok je Zamurović medalje osvajala u kategorijama veteranki, u disciplinama goli, dugi i tradicionalni luk.

Zapažene rezultate ostvarila je i Marija Margareta Pancel, koja je osvojila šest zlatnih medalja, dok je Ljubomir Zamurović takmičarsku sezonu završio sa šest odličja. Medalje su osvajali i Tamara Petkov, Sara Zamurović, Jozef Olah, Dragan Čobić, Kristina Pancel i Borislav Stankić.

Takmičari Apola osvojili su i pet titula državnih prvaka. Ana Lukić bila je najbolja u juniorskoj konkurenciji olimpijskog luka u outdoor disciplini, kao i u seniorskoj konkurenciji na dvoranskom prvenstvu. Marija Margareta Pancel osvojila je državne titule u disciplinama 3D i Field, dok je Tamara Petkov bila najbolja u disciplini goli luk na indoor prvenstvu.

Dobri rezultati ostvareni su i u ekipnom plasmanu. Apolo je na zbirnoj listi svih kategorija i stilova zauzeo 13. mesto među 33 streličarska kluba u Srbiji. Na Field rang-listi kikindski klub bio je deveti, na Outdoor listi 13, dok je u Indoor i 3D konkurenciji zauzeo 15. poziciju.

Klub je tokom sezone bio i domaćin drugog kola Centralnoevropskog kupa, održanog na stadionu FK ŽAK. Apolu je poverena i organizacija finala Kupa Srbije, ali turnir nije održan zbog renoviranja sportskih hala u Kikindi, Mokrinu i Srpskoj Crnji.

Posebno priznanje za klub predstavlja i to što se Ana Lukić našla u B timu reprezentacije Srbije za dvorinsko streličarstvo.