Sutra je državni praznik, Dan primirja u Prvom svetskom ratu

Dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se 11. novembra i jedan je od državnih praznika i neradni dan u Srbiji. Tog datuma 1918. godine, u železničkom vagonu u francuskom gradu Kompjenju, potpisan je sporazum između Nemačke i sila Antante, čime su zaustavljeni ratni sukobi.

U Srbiji je ovaj praznik zvanično ustanovljen 2012. godine, dok se od 2005. obeležavao u osnovnim i srednjim školama, tokom prvog časa nastave.

Prepoznatljiv simbol Dana primirja je Natalijina ramonda, retka i zaštićena biljna vrsta koja se zbog sposobnosti da oživi nakon sušenja naziva i cvetom feniks. Uz nju se na amblemu nalazi i traka Albanske spomenice, koja podseća na stradanje i povlačenje srpske vojske preko Albanije tokom Prvog svetskog rata.

Amblem se nosi na reveru u danima koji prethode prazniku, kao i 11. novembra.