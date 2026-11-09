Školarci od srede na jesenjem raspustu

Učenici osnovnih i srednjih škola u Srbiji od srede, 11. novembra, biće na jesenjem raspustu, koji traje do petka, 13. novembra. Kada se spoje neradni dani i vikend, đaci će imati ukupno pet dana odmora.

Raspust počinje na Dan primirja u Prvom svetskom ratu, 11. novembra, koji se u Srbiji obeležava kao državni praznik i neradni dan.

Prema školskom kalendaru, učenici škola na teritoriji Vojvodine prvo polugodište završavaju 23. decembra.

U ostatku Srbije osnovci će na zimski raspust od 30. decembra, dok se za srednjoškolce prvo polugodište završava dan kasnije, 31. decembra.