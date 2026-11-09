Raguš: Prvi test nove parlamentarne većine biće uspostavljanje dijaloga sa opozicijom

Potpredsednica Skupštine Srbije Marina Raguš izjavila je danas da će prvi ozbiljan test nove parlamentarne većine na konstitutivnoj sednici novog saziva Narodne skupštine 17. novembra biti spremnost da se uspostavi politički dijalog sa opozicijom.

Raguš je rekla da su oni koji su pobedili na izborima to trebali da urade još u izbornoj noći, kada je Srpska napredna stranka priznala poraz i pobedu Studentske liste.

“Osvojili su apsolutnu većinu, glas naroda je glas Boga, ali po našoj dobroj demokratskoj parlamentarnoj praksi onaj ko osvoji parlamentarnu većinu u takvom procentu je taj koji se prvi obraća i kreće sa mirnom, demokratskom, civilizovanom tranzicijom vlasti. To se nije desilo do danas, nadam se da će se to promeniti jer u suprotnom bojim se da će rezultat ovih izbora biti pirova pobeda”, navela je ona za Tanjug.

Govoreći o konstitutivnoj sednici Skupštine koja je zakazana za 17. novembar, Raguš je rekla da SNS želi da sve funkcioniše i da bude prava državotvorna opozicija koja će puno toga da izmeni kod sebe, koja neće biti protiv svega što predloži parlamentarna većina, već će podržati dobre predloge.

Raguš je ocenila da će predstojeće sednice Narodne skupštine biti najgledanije sednice parlamentarnog zasedanja do sada i izrazila nadu da neće biti promenjena 35 godina stara praksa i ukinut prenos zasedanja jer, kako je istakla, postoji veliki javni interes za jedino političko mesto u kojem se sreću opozicija i vlast.

Prema njenim rečima, parlamentarne sednice su jedina prilika da građani čuju koje su to javne politike koje nova većina nudi, ko će da ih predstavlja, šta se može očekivati, da li će evro početi da skače, što može dovesti do inflacije i nemogućnosti plaćanja rata i renti, kao i da li Srbija u perspektivi ima problema sa isplatama plata i penzija.

“Stvorila se velika sumnja, vreme je da izađete iz senki i siđete sa društvenih mreža i odgovorite na pitanja koja, sa razlogom, postavljaju čak i oni koji su glasali za vas. Sad je vreme da se pokažete, da preuzmete odgovornost, mi vam ni na koji način nećemo praviti nikakve opstrukcije zato što je iza naše politike naša država i svaki građanin Srbije”, rekla je Raguš.

Dodala je da se, iako ne očekuje da će nova vlast ponuditi opoziciji ona prava koja su prethodne parlamentarne većine nudile svojim protivnicima, nada da će ipak pobediti razum i da će Studentska lista preuzeti odgovornost i ponašati se u skladu sa tim.

Komentarišući to što je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić pozvala Studentsku listu na razgovore pre konstitutivne sednice, ali joj se niko iz nove parlamentarne većine nije obratio, Raguš je rekla da je na pobednicima izbora bilo da otpočnu tu vrstu dijaloga.

“Mi smo pokušali, ali nismo uspeli i ako se nastavi tim tempom to neće biti dobro ni za državu ni za društvo. Ovaj put odgovornost nije na nama, već na listi koja je osvojila apsolutnu većinu”, istakla je ona.

Osvrćući se na to što i dalje nije poznato ko će biti predsednik Skupštine, premijer i ministri u novoj Vladi, Raguš je ocenila da, iako će se 17. novembra saznati ta imena, odlaganje objavljivanja imena je loš signal i poruka.

Prema njenoj oceni, neobjavljivanje imena i izbegavanje dijaloga sa opozicijom, koja je takođe ostvarila značajan broj glasova, predstavlja najveće nepoštovanje za ljude koji su glasali za Studentsku listu.

“Mi smo priznali svoj poraz, ispoštovali njihovu pobedu, mi nismo politički neprijatelji već politički oponenti i što pre budu razumeli da je gotova izborna kampanja, da je period blokada prošao, da ih čekamo da vidimo kako to menjaju sistem uz vladavinu prava, a to do sad nismo videli. Videli smo samo teror, ali nadam se da će se to promeniti jer je vreme da se razgovara”, rekla je Raguš.

IZVOR: (Tanjug)