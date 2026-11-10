Policija apeluje na oprez zbog pogoršanja vremenskih uslova

Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodne nedelje dogodilo se sedam saobraćajnih nezgoda, u kojima je povređeno osam osoba. Na putevima u Srbiji zabeleženo je ukupno 775 nezgoda, šest osoba je poginulo, a 310 je povređeno.

Zbog pogoršanja vremenskih uslova, iz Policijske uprave Kikinda apeluju na sve učesnike u saobraćaju da budu posebno oprezni i prilagode ponašanje uslovima na putu.

Vozačima se savetuje da smanje brzinu, drže veće odstojanje od vozila ispred sebe, koriste propisana svetla i provere ispravnost brisača i pneumatika. Posebno treba obratiti pažnju na pešake i druge ranjive učesnike u saobraćaju.

Iz policije podsećaju da loši vremenski uslovi zahtevaju dodatnu opreznost i poštovanje saobraćajnih propisa kako bi se smanjio rizik od nezgoda.