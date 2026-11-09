Saopštenje Gradske uprave Kikinda

Povodom objava na društvenim mrežama o navodnoj opasnosti od skladištenja opasnog otpada u nekadašnjem kompleksu „PIK“ u Kikindi, Gradska uprava grada Kikinde oglasila se saopštenjem u kojem iznosi informacije o dosadašnjim postupcima i dokumentaciji u vezi sa ovom lokacijom. Saopštenje Gradske uprave prenosimo u celosti.

„ Povodom objave na stranici „Zbor građana Kikinde“, u kojoj se pod senzacionalističkim naslovom „KIKINDA JE U OPASNOSTI!“ iznose tvrdnje o navodnoj neposrednoj opasnosti od skladištenja opasnog otpada i predstojećoj ekološkoj katastrofi, Gradska uprava grada Kikinde obraća se javnosti radi tačnog i potpunog informisanja građana. Predstavljanjem nepotvrđenih informacija i zaključaka kao nespornih činjenica, navedena objava izazvala je uznemirenost i zabrinutost građana, ne praveći jasnu razliku između inicijative za izradu projekta, pribavljanja uslova i izdavanja dozvola.

Zbog značaja ove teme za zdravlje građana i zaštitu životne sredine, Gradska uprava smatra neophodnim da na osnovu raspoložive dokumentacije razjasni šta je zaista zatraženo i da li je pred nadležnim gradskim organima pokrenut bilo kakav postupak u vezi sa skladištenjem opasnog otpada u Ulici Nikole Tesle 4, nekadašnji „PIK“ Kikinda.

Sekretarijatu za zaštitu životne sredine, poljoprivredu i ruralni razvoj upućen je 18. avgusta 2025. godine Zahtev za izdavanje uslova i podataka za potrebe izrade Urbanističkog projekta sa urbanističko-arhitektonskom razradom lokacije za promenu namene postojećih objekata, bez izvođenja građevinskih radova, u svrhu skladištenja opasnog i neopasnog otpada na parcelama 1431 i 1432 KO Kikinda.

Postupajući po ovom zahtevu, Sekretarijat je 3. septembra 2025. godine izdao MIŠLJENJE kojim je ukazao na obavezu poštovanja zakona i sprovođenja propisanih postupaka i mera zaštite životne sredine, gde se navodi da se prilikom izrade urbanističkog projekta i buduće razrade projekta mora poštovati Zakon o zaštiti životne sredine (“Sl. glasnik RS”, br. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – dr. zakon, 72/2009 – dr. zakon, 43/2011 – odluka US, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – dr. zakon, 95/2018 – dr. zakon i 94/2024 – dr. zakon) i drugi propisi i mere, uz primenu važećih tehničkih normativa i standarda propisanih za ove vrste projekata, odnosno propisane mere i uslove za smanjenje zagađenja voda, vazduha, zemljišta, nivoa buke, opasnosti od udesa, upravljanje otpadom, kao i da se mora postupati prema, i poštovati nadležnosti, Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu (“Sl. glasnik RS”, br. 94/2024) i Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – dr. zakon i 35/2023).

Ovim mišljenjem NIJE data saglasnost na projekat, niti je odobrena promena namene objekata ili skladištenje otpada.

Za izdavanje odgovarajućih odobrenja za skladišta opasnog otpada, u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, nadležni su republički, odnosno organi Autonomne pokrajine Vojvodine. Mišljenje gradskog sekretarijata ne zamenjuje njihove odluke, niti druge zakonom propisane saglasnosti i dozvole.

Prema evidenciji nadležne organizacione jedinice Gradske uprave za poslove urbanizma, predmetni urbanistički projekat nikad nije dostavljen, te samim tim nije razmatran pred gradskom Komisijom za planove ili drugim organima Grada Kikinde.

Sa druge strane, bilo ko ko bi želeo da podnese ovakav Urbanistički projekat nadležnim republičkim ili pokrajinskim organima to bi morao da učini kroz službe Lokalne samouprave, te bi shodno tome Gradska uprava imala informacije o pokretanju procedure potvrđivanja predmetnog urbanističkog projekta, što se, kao što je prethodno navedeno, nije dogodilo.

Gradska uprava razume zabrinutost građana i njihovo pravo da postavljaju pitanja o zdravlju, bezbednosti i životnoj sredini. Upravo zato je neophodno da se jasno razlikuju inicijativa, pripremna dokumentacija i konačna odobrenja. Iznošenje zaključaka o izvesnoj katastrofi bez utvrđenih činjenica neopravdano uznemirava javnost.

Pozivamo autore i prenosioce objava da provere informacije pre njihovog objavljivanja. Upozoravamo da iznošenje ili prenošenje lažnih vesti ili tvrdnji, ukoliko izazove posledice propisane zakonom, može predstavljati krivično delo izazivanja panike i nereda iz člana 343. Krivičnog zakonika.

Gradska uprava Kikinda stoji na raspolaganju građanima za proverene i blagovremene informacije i omogućiće pristup dokumentaciji kojom raspolaže, u skladu sa zakonom.

Zaštita zdravlja građana i životne sredine zahteva odgovornost, poštovanje zakona i činjenice dostupne javnosti ” – navodi se u saopštenju Gradske uprave.