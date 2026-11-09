Rok za uplatu četvrtog kvartala godišnjeg poreza na imovinu 14. novembar

Sekretarijat za javne prihode obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. novembar 2024. godine rok za uplatu obaveze za četvrti kvartal godišnjeg poreza na imovinu za 2024. godinu.

Prema Zakonu o porezima na imovinu, porez na imovinu se plaća tromesečno, u roku od 45 dana od početka tromesečja, saopštio je Sekretarijat za informisanje Grada Beograda.

Redovnim i blagovremenim izmirivanjem poreza obveznici izbegavaju obračun i naplatu zakonom propisane kamate zbog kašnjenja u plaćanju, kao i pokretanje prekršajnog postupka, dodaje se.

Za sve potrebne informacije obveznici se mogu obratiti nadležnim opštinskim odeljenjima Sekretarijata za javne prihode, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, izuzev srede, kada se mogu obratiti od 8 do 18.30 časova.