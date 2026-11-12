Policija apeluje na vozače da prilagode brzinu uslovima na putu

Na putevima koje pokriva Policijska uprava Kikinda tokom prethodnog dana dogodila se jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna osoba povređena.

Na teritoriji Srbije zabeleženo je ukupno 78 saobraćajnih nezgoda, a povređeno je 36 osoba.

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na vozače da brzinu prilagode stanju kolovoza i uslovima vidljivosti, kao i da održavaju dovoljno odstojanje od vozila ispred sebe.

Poseban oprez neophodan je u jutarnjim i večernjim satima, kada je zbog magle smanjena vidljivost. Niske temperature mogu dodatno da otežaju vožnju, naročito na mostovima i deonicama pored reka, gde postoji opasnost od poledice. Vozačima se savetuje da izbegavaju nagla kočenja i rizična preticanja.

Apel je upućen i pešacima, koji bi trebalo da koriste obeležene prelaze i nose svetliju odeću ili reflektujuću opremu kako bi bili uočljiviji drugim učesnicima u saobraćaju.