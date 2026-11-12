Subota u Narodnom pozorištu rezervisana za komediju „Savršen partner“

Predstava „Savršen partner“, komedija hrvatskog pisca Mira Gavrana, biće izvedena u subotu, 14. novembra, od 20 časova na maloj sceni Narodnog pozorišta u Kikindi.

Radnja prati mladu poslovnu ženu koja nije zadovoljna dugogodišnjom vezom, pa pomoć traži od naučnice koja radi na stvaranju idealnog muškarca – androida. Kroz ovu komediju Gavran se bavi ljubavnim odnosima i očekivanjima od idealnog partnera. To je komedija koja istražuje dinamiku odnosa, ljubavi, kompromisa I realnosti koje su često maskirane idealizovanim predstavama o savršenom partneru.

Predstavu je režirala Tijana Vasić, a uloge tumače Vladimir Maksimović, Marina Vodeničar i Mina Stojković.

Informacije i rezervacije karata su na broj telefona 0230422638.