Pioniri OFK Kikinde slavili sa 20:0, uspešan vikend za mlađe selekcije

Mlađe selekcije OFK Kikinde imale su uspešan takmičarski vikend. Na četiri utakmice, odigrane 7. i 8. novembra, zabeležile su tri pobede i jedan remi, uz ukupno 29 postignutih i tri primljena gola.

Najubedljiviji su bili pioniri u Područnoj pionirskoj ligi, koji su na gostovanju Vojvodini u Bašaidu slavili sa čak 20:0. Omladinci su u Drugoj omladinskoj ligi Vojvodine Sever pobedili Armiju SK iz Novog Sada rezultatom 6:1, dok su kadeti u Kadetskoj ligi Vojvodine savladali Sloven iz Rume sa 1:0.

Jedini nerešen rezultat ostvarila je druga pionirska selekcija. U susretu Druge pionirske lige Vojvodine Sever odigrala je 2:2 protiv Arene SU iz Subotice.