Hram Svetih Kozme i Damjana obeležava slavu uz podizanje zvona na novoizgrađeni zvonik

Hram Svetih Kozme i Damjana u Kikindi ove godine obeležava slavu uz podizanje zvona na novoizgrađeni zvonik. Svečanost je zakazana za subotu, 14. novembra, nakon Svete liturgije koja počinje u 9 časova koju će služiti više sveštenika SPC.

Obeležavanje praznika počinje dan ranije, u petak, večernjim bogosluženjem u 16 časova. Od 17 časova održaće se Sveta tajna jeleosvećenja, uz molitvu za zdravlje i isceljenje bližnjih.

U subotu će, nakon liturgije i osvećenja slavskih darova, biti podignuta zvona na novoizgrađeni zvonik. Za vernike i goste pripremljena je i trpeza ljubavi.

Ideja za gradnju novog hrama u Kikindi potekla je devedesetih godina prošlog veka, kada je započeto prikupljanje dokumentacije i tražena lokacija gde će se graditi hram. Prema hrišćanskom predanju, braća Kozma i Damjan bili su lekari koji su lečili ljude ne tražeći novac za svoje usluge, zbog čega su nazvani besrebrenicima.