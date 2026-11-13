U Skupštini Srbije konsultacije uoči konstitutivne sednice

U Skupštini Srbije danas će biti održane konsultacije uoči konstitutivne sednice novog saziva parlamenta koja je sazvana za utorak, 17. novembra.

Konsultacije će, kako je najavljeno iz parlamenta, biti održane u Domu Narodne skupštine sa početkom u 12.00 sati.

Konstitutivnu sednicu zakazala je predsednica Skupštine dosadašnjeg saziva Ana Brnabić.

Na dnevnom redu konstitutivne sednice biće šest tačaka – potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Brnabić je ranije pozvala predstavnike Studentske liste na dijalog kako bi se pripremili za konstituitivnu sednicu.

“Ukoliko to ne učine, to će svakako biti prvi put da je takav dijalog izostao”, kazala je tada Brnabić.

Ona je objasnila da bi na konsultacijama trebalo da se dogovore oko toga kako će izgledati prva konstitutivna sednica novog saziva, 15. saziva po redu, koliko će imati potpredsednika, zato što to nije nešto što je definisano Poslovnikom ili zakonom o Narodnoj skupštini, kao i o raspodeli mesta u skupštinskim odborima.

Studenti u blokadi saopštili su ranije da su spremni za konstitutivnu sednicu skupštine.

“Konstitutivna sednica Narodne skupštine 17. 11. Spremni smo!”, pisalo je u objavi na mreži “Iks”.

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je da je ta lista dobila od sekretara Skupštine Srbije poziv za konsultacije u petak i naveo da će se predstavnici te liste pojaviti na konsultacijama.

Prema Poslovniku Narodne skupštine, prvoj sednici, do izbora predsednika Narodne skupštine, predsedava najstariji narodni poslanik, a u radu mu pomaže po jedan, najmlađi, narodni poslanik sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar Narodne skupštine.

Nakon potvrđivanja mandata, narodni poslanici polažu zakletvu, a kada je reč o izboru predsednika Narodne skupštine, predlog kandidata za predsednika podnosi najmanje 30 narodnih poslanika.

Za predsednika Narodne skupštine izabran je narodni poslanik za koga je glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Kada je reč o izboru potpredsednika Narodne skupštine, Narodna skupština utvrđuje broj potpredsednika na predlog predsednika Narodne skupštine.

Najmanje 30 narodnih poslanika može da predloži jednog ili više kandidata za potpredsednika Narodne skupštine, ali najviše do odlukom utvrđenog broja potpredsednika.

Za potpredsednika Narodne skupštine izabran je kandidat za koga je glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Konstituisanjem Skupštine počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade.

Brnabić je sednicu zakazala nakon što je Republička izborna komisija (RIK) 5. novembra usvojila ukupan izveštaj o rezultatima izbora održanih 25. oktobra, a 6. novembra i rešenje o dodeli mandata i izveštaj o sprovedenim izborima koji je dostavljen Narodnoj skupštini.

Prema konačnim rezultatima, “Studentska listi- Studenti pobeđuju” imaće 140 mandata, a lista “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista.

Izborna lista ”Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor” i lista ”Albanska koalicija” imaće po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste “Rasim Ljajić – Ljudski (SDP – CDP)”, ”SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka” i ”Usame Zukorlić (SPP) – Pokret za ujedinjenje”.