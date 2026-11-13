Rade Medić pred Vojvodinu 1928: „Pauza dolazi u pravo vreme, želimo da korektno završimo polusezonu“

OFK Kikinda gostuje Vojvodini 1928 u Perlezu u poslednjem meču jesenjeg dela prvenstva. Ekipa trenera Radeta Medića želi da polusezonu završi dobrim rezultatom, iako u goste odlazi protivniku koji je u prethodnom periodu podigao formu. Kada je reč o učinku tokom jeseni, Medić smatra da je njegov tim prikazao i kvalitetne partije, ali da su rezultatske oscilacije sprečile ekipu da ostvari kontinuitet. Zbog toga će predstojeća zimska pauza dobro doći igračima, posebno imajući u vidu da su se u poslednjih nekoliko kola pojavili i problemi sa povredama.

„Nema šta, možda i u pravo vreme dolazi kraj polusezone. Ne toliko igrom, koliko smo rezultatski u toplo-hladnom modu. Tako da, vremenski, u pravo vreme dolazi pauza, koja će biti baš dugačka, kao nikad, pogotovo što je skraćenih liga bilo i prošle i ove godine.“

Kadrovske poteškoće, ipak, neće menjati pristup stručnog štaba. Veliki broj igrača koji su dobili priliku u seniorskom timu predstavlja važan deo klupskog rada, pa jesenji učinak ne ocenjuje samo kroz osvojene bodove. Posle gostovanja u Perlezu, OFK Kikinda odlazi na zimsku pauzu, tokom koje će imati vremena da se oporavi od povreda i pripremi za nastavak prvenstva.