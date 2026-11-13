Pojačana kontrola saobraćaja tokom predstojećeg vikenda

Na području Policijske uprave Kikinda prethodnog dana nije bilo saobraćajnih nezgoda, dok je na putevima u Srbiji zabeleženo 53 udesa. U tim nezgodama jedna osoba je izgubila život, a 34 učesnika u saobraćaju zadobila su povrede.

Zbog predstojećeg vikenda i završetka školskog raspusta očekuje se pojačan saobraćaj na glavnim putnim pravcima i graničnim prelazima. Saobraćajna policija najavila je intenzivnije kontrole, sa posebnim akcentom na prekoračenje brzine, vožnju pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, nekorišćenje sigurnosnog pojasa i nepropisno preticanje.

Vozačima se savetuje da poštuju saobraćajne propise, brzinu prilagode uslovima na putu i ne kreću na put umorni. Zbog niskih temperatura, mogućeg mraza i magle, neophodan je dodatni oprez, kao i provera tehničke ispravnosti vozila i korišćenje propisane zimske opreme.

Poseban apel upućen je roditeljima da decu prevoze u skladu sa zakonskim propisima i koriste odgovarajuća dečja sedišta i zaštitnu opremu.