Nekorišćenje pojasa i prekoračenje brzine među najčešćim prekršajima na putevima Kikinde tokom vikenda

Na području Policijske uprave u Kikindi tokom proteklog vikenda dogodile su se četiri saobraćajne nezgode, u kojima je jedno lice lakše povređeno. U tri nezgode pričinjena je samo materijalna šteta, dok je ukupna procenjena šteta 180.000 dinara.

Do nezgoda je došlo zbog neustupanja prvenstva prolaza, nepropisne radnje vozilom i propuštanja dužnog nadzora.

Tokom kontrole saobraćaja policija je otkrila ukupno 161 prekršaj. Iz saobraćaja su isključena 23 vozača koji su upravljali vozilom pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Četiri vozača zadržana su do 12 sati, jer su imali više od 1,20 promila alkohola u krvi ili su bili pod dejstvom nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci.

Među evidentiranim prekršajima bilo je 37 slučajeva nekorišćenja sigurnosnog pojasa,18 prekoračenja dozvoljene brzine i 83 ostalih prestupa.