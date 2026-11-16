Tri zvona postavljena na novi zvonik Hrama Svetih Kozme i Damjana u Kikindi

Tri nova zvona ubuduće će pozivati vernike na bogoslušenja sa zvonika Hrama Svetih Kozme i Damjana u Kikindi. Njihovo postavljanje upriličeno je na dan hramovne slave, svete vrače Kozmu i Damjana koju je Srpska pravoslavna crkvena opština obeležila svečanom liturgijom. Među okupljenima bili su brojni vernici, gradonačelnik Mladen Bogdan i njegova pomoćnica Dijana Jakšić Kiurski.

Novi zvonik još nije u potpunosti završen, ali je izgradnja stigla do važne faze. Temelji su urađeni prošle, a zidanje je nastavljeno ove godine. Trenutno se radi na delu predviđenom za zvona, a nakon toga sledi izgradnja završne kupole. Starešina hrama, otac Boban Petrović, kaže da je za završetak konstrukcije potrebno još tri do četiri metra zidanja.

„ Naš je plan da grubi zidarski radovi budu gotovi do kraja ove godine. Nama puno znači što su na dan naše slave zazvonila nova zvona sa novog zvonika jer se i Sveti Vrači brinu za ovo što radimo. Ipak, kao i u svakoj kući, sve zavisi od domaćina. Ovde su najveći domaćini Sveti vrači“, rekao je Petrović.

Sva tri zvona izrađena su u livnici Kremenović u Belosavcima. Ona su prvi deo planiranog kompleta, jer je namera da se na zvoniku vremenom nađe ukupno devet zvona, u simbolici devet anđeoskih činova.

Za realizaciju ovog poduhvata najzaslužniji su vernici i dobročinitelji koji svojim prilozima pomažu izgradnju, uz podršku crkvene opštine. Zvonik je projektovan u arhitektonskom stilu kakav se ne sreće na drugim objektima ove vrste u celom Severnobanatskom okrugu.

Foto: Čedomir Vujanić