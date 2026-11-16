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Tri zvona postavljena na novi zvonik Hrama Svetih Kozme i Damjana u Kikindi

Tri nova zvona ubuduće će pozivati vernike na bogoslušenja sa zvonika Hrama Svetih Kozme i Damjana u Kikindi.

TV Kikinda 2 min čitanja
Foto: Čedomir Vujanić

Tri nova zvona ubuduće će pozivati vernike na bogoslušenja sa zvonika Hrama Svetih Kozme i Damjana u Kikindi. Njihovo postavljanje upriličeno je na dan hramovne slave, svete vrače Kozmu i Damjana koju je Srpska pravoslavna crkvena opština obeležila svečanom liturgijom. Među okupljenima bili su brojni vernici, gradonačelnik Mladen Bogdan i njegova pomoćnica Dijana Jakšić Kiurski.

Novi zvonik još nije u potpunosti završen, ali je izgradnja stigla do važne faze. Temelji su urađeni prošle, a zidanje je nastavljeno ove godine. Trenutno se radi na delu predviđenom za zvona, a nakon toga sledi izgradnja završne kupole. Starešina hrama, otac Boban Petrović, kaže da je za završetak konstrukcije potrebno još tri do četiri metra zidanja.

Naš je plan da grubi zidarski radovi budu gotovi do kraja ove godine. Nama puno znači što su na dan naše slave zazvonila nova zvona sa novog zvonika jer se i Sveti Vrači brinu za ovo što radimo. Ipak, kao i u svakoj kući, sve zavisi od domaćina. Ovde su najveći domaćini Sveti vrači“, rekao je Petrović.

Sva tri zvona izrađena su u livnici Kremenović u Belosavcima. Ona su prvi deo planiranog kompleta, jer je namera da se na zvoniku vremenom nađe ukupno devet zvona, u simbolici devet anđeoskih činova.

Za realizaciju ovog poduhvata najzaslužniji su vernici i dobročinitelji koji svojim prilozima pomažu izgradnju, uz podršku crkvene opštine. Zvonik je projektovan u arhitektonskom stilu kakav se ne sreće na drugim objektima ove vrste u celom Severnobanatskom okrugu.

Foto: Čedomir Vujanić

Kikinda

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