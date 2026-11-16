Praznična čarolija stiže u Kikindu: Deda Mraz čeka pisma najmlađih

Mališani iz Kikinde i ove godine imaće priliku da Deda Mrazu pošalju svoje novogodišnje želje. Ispred Gradske kuće biće postavljena „kutija želja“, u koju će deca moći da ubace pisma sa spiskom poklona kojima bi se obradovala za praznike.

Deda Mraz će kutiju doneti u petak, 20. novembra, u 17 časova, kada će mališani moći da počnu da ostavljaju svoja pisma.

Kako bi želje stigle na pravu adresu, potrebno je da svako pismo sadrži ime i prezime deteta, godinu rođenja, tačnu adresu stanovanja, kao i broj telefona roditelja ili staratelja.

Tradicionalnu akciju lokalna samouprava organizuje od 2012. godine uz pomoć brojnih donatora kako bi se najmlađim Kikinđanima bez obzira na materijalne prilike ulepšali predstojeći novogodišnji i božićni praznici.