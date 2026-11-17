Na konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije formirana je komisija za potvrđivanje mandata poslanika novog saziva parlamenta.

Skupština je, na predlog predsedavajućeg Stojana Radenovića, većinom glasova prisutnih poslanika, obrazovala komisiju od tri člana, kojoj predsedava najstariji član.

U komisiju su izabrani poslanici sa liste “Studentska lista – Studenti pobeđuju” Dražen Drašković i Petar Mito, kao i poslanica sa liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Vjerica Radeta.

Komisija, na osnovu izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora narodnih poslanika, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.

U Skupštini Srbije, nešto posle 10 časova, danas je počela konstitutivna sednica novog saziva parlamenta, na kojoj treba da se potvrde mandati poslanika i izabere novo skupštinsko rukovodstvo, a kojoj prisustvuje 244 kandidata za poslanike.

Nosilac liste “Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija” Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ta lista predložila za predsednika Skupštine Srbije profesora Stojana Radenovića i dodao da se nadaju da će taj predlog biti prihvaćen jer su predstavnici “Studentske liste” govorili da su za stručnost, a ne za političko poslušništvo.

Vučić je na konferenciji za medije u Domu Narodne skupštine, pred početak konstitutivne sednice, kazao da je Radenović najučeniji, najveći naučnik, najstručniji od svih 250 budućih poslanika.

“Oni su nam objašnjavali da su uvek za stručnost, a ne za političko poslušništvo, tako da se nadamo da će prihvatiti naš predlog. Ako ne, što takođe razumemo – političko pravo i politička mogućnost većine, bar više neće moći da govore da je struka ispred svega”, kazao je Vučić.

Govoreći o napadima na predstavnike liste koju predvodi, Vučić je kazao da je noćas napadnut i Radiša Pavlović u Kragujevcu i njegova kuća.

“Četvorica batinaša i kriminalaca upali su mu u dvorište, napadali njega i porodicu, višečlanu porodicu. Kao što je juče pripadnik plenuma i istaknuti član Demokratske stranke, vitlajući nožem za giros, pretio ljudima da će da ih kolje, a na svim režimskim medijima – RTS-u, N1 i Novoj S, prikazano je kako je on sa mamom negde bio, pa mu je neko nešto rekao, pa je slučajno izvadio nož da seče krastavac i šargarepu”, rekao je Vučić.

Dodao je da je u takvoj zemlji teško obavljati posao, ali da će ga poslanici liste “Ujedinjena Srbija” obavljati hrabro, dostojanstveno i štititi interese Srbije.

“Mi i dalje ne znamo, naravno, jer dijaloga nema, hoće li biti dozvoljeno da potpredsednička mesta imaju oni koji im nisu po ukusu ili je stigla nova demokratija bez demokratije i sloboda bez slobode, ali verujem da ćemo tokom dana to saznati”, rekao je Vučić.

Vučić: Verbalno i fizički napadnuti poslanici “Ujedinjene Srbije” pred početak konstitutivne sednice

Vučić izjavio je danas da su one koji su ispred Skupštine Srbije verbalno i fizički napadali poslanike “Ujedinjene Srbije” na okupljanje pozvala Studentska lista (SL).

Vučić je rekao da su verbalno napadani Branislav Lečić, Nela Kuburović, a fizički je napadnuta Lidija Vukićević i dodao da policija nije reagovala na to.

“Vukli su je i za kosu, i za struk, i polili jogurtom ženu koja je svojim umetničkim radom, rekao bih, zadužila celu Srbiju, svakog čoveka. Danas je bila kriva samo zato što drugačije misli. I da budemo načisto, ja ću govoriti o mnogim stvarima danas u Narodnoj skupštini, samo mora da se zna ko je ovo organizovao”, istakao je Vučić. Naveo je da to nisu slučajni pojedinci već, kako je rekao, ljudi koji su pozvani da dođu i da naprave nered.

“Ovo su ljudi koji su sinoć pozvani da dođu u Pionirski park i da dođu ispred Narodne skupštine, pozvala ih je Studentska lista. I ti ljudi su napali narodne poslanike. Ako se narodni poslanik ne oseća sigurno ispred Narodne skupštine i u ovom visokom domu, onda vam je jasno o kakvoj je demokratiji reč”, rekao je Vučić.