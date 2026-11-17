Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana nije bilo saobraćajnih nezgoda. Na putevima širom Srbije dogodilo se 106 udesa, u kojima je jedna osoba izgubila život, a 43 su povređene.

Za danas je u većem delu zemlje najavljena kiša, dok se u jutarnjim i večernjim satima očekuje i magla. Zbog smanjene vidljivosti i mokrih kolovoza, vozačima se savetuje da smanje brzinu i drže bezbedno odstojanje od drugih vozila.

U toku je i međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja u okviru mreže ROADPOL, usmerena na vozače teretnih vozila i autobusa. Policija proverava poštovanje propisa o radnom vremenu vozača, korišćenje tahografa i ispunjenost uslova za bezbedno učešće ovih vozila u saobraćaju.

Posebno se kontrolišu autobusi koji prevoze decu na ekskurzije i rekreativnu nastavu. Prevoz neće biti dozvoljen ukoliko nisu ispunjeni svi propisani uslovi za bezbedno putovanje.