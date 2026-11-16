Otvoreno više radnih mesta u Beogradu: Traže se iskusni radnici u građevini

Traže se kandidati sa prethodnim iskustvom, kako u izvođenju građevinskih radova, tako i u rukovanju građevinskom mehanizacijom.
Otvorene su sledeće pozicije:
– tesare
– rukovaoce grejderom
– asfaltere sa iskustvom u radu na valjku i finišeru
– rukovaoce bagerom
– rukovaoce kombinovanom mašinom-bagerom
– rukovaoce utovarivačem
– vozače kamiona za potrebe gradilišta
Za sve navedene pozicije potrebno je prethodno radno iskustvo, a posao se obavlja na teritoriji Beograda.
Poslodavac navodi dobre uslove rada, a konkurs predstavlja priliku za kandidate koji već imaju iskustvo u građevinskoj industriji i žele novi profesionalni angažman.
Zainteresovani kandidati mogu da dobiju više informacija i prijave se putem telefona:
Ukoliko imate odgovarajuće iskustvo ili poznajete nekoga ko traži posao u građevinskom sektoru, aktuelni konkurs obuhvata više različitih profila i zanimanja