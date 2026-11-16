Otvoreno više radnih mesta u Beogradu: Traže se iskusni radnici u građevini

Traže se kandidati sa prethodnim iskustvom, kako u izvođenju građevinskih radova, tako i u rukovanju građevinskom mehanizacijom.

Otvorene su sledeće pozicije:

– tesare

– rukovaoce grejderom

– asfaltere sa iskustvom u radu na valjku i finišeru

– rukovaoce bagerom

– rukovaoce kombinovanom mašinom-bagerom

– rukovaoce utovarivačem

– vozače kamiona za potrebe gradilišta

Za sve navedene pozicije potrebno je prethodno radno iskustvo, a posao se obavlja na teritoriji Beograda.

Poslodavac navodi dobre uslove rada, a konkurs predstavlja priliku za kandidate koji već imaju iskustvo u građevinskoj industriji i žele novi profesionalni angažman.

Zainteresovani kandidati mogu da dobiju više informacija i prijave se putem telefona:

+381 69 850 0336

Ukoliko imate odgovarajuće iskustvo ili poznajete nekoga ko traži posao u građevinskom sektoru, aktuelni konkurs obuhvata više različitih profila i zanimanja