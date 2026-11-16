Petak u Galeriji Terra rezervisan za muziku, fotografiju i film

U Galeriji Terra u petak, 20. novembra, biće održano umetničko-edukativno veče posvećeno koncertnoj fotografiji, muzici i filmskoj umetnosti. Program počinje u 19 časova, u okviru pratećih sadržaja izložbe fotografija „10 zvučnih godina“ Nenada Miladinskog – Keleta.

Posetioci će imati priliku da pogledaju koncertni dokumentarac „Stop Making Sense“ iz 1984. godine, koji prati nastup benda Talking Heads. O filmu, ritmu slike i prenošenju energije muzike kroz fotografiju i kameru govoriće i autor izložbe Nenad Miladinski – Kele. Ulaz je slobodan.