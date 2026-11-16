Prve CNC mašine za potrebe austrijske kompanije „Engel mašinska industrija“ stigle su u Kikindu, čime se nastavlja priprema za početak rada ove fabrike. U narednom periodu očekuje se dopremanje preostale opreme, kao i potpisivanje ugovora sa prvim CNC operaterima.

O dinamici pokretanja proizvodnje razgovarali su gradonačelnik Kikinde Mladen Bogdan i direktor kompanije Peter Jungvirt. Deo novog menadžmenta, koji uglavnom čine ljudi iz Kikinde, već se nalazi na obuci u Austriji.

Kompanija „Engel mašinska industrija“ potpisala je i ugovor sa Slobodnom zonom „Subotica“, čime su stvoreni uslovi za poslovanje u režimu slobodne carinske zone u Kikindi.

Planirano je da fabrika u Kikindi ima i sopstveni trening centar, a najavljena je i saradnja sa Tehničkom školom „Mihajlo Pupin“. Cilj je da se kroz zajedničke programe obrazovanja i obuke obezbedi stručan kadar za potrebe metaloprerađivačke industrije.