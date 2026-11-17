Konstituisanjem novog saziva Narodne skupštine zvanično je počeo da teče zakonski rok od 90 dana za formiranje nove Vlade Republike Srbije.

V.d. predsednika Republike dužan je da po konstituisanju parlamenta obavi konsultacije sa predstavnicima izabranih izbornih lista koje su ušle u skupštinu, nakon čega Narodnoj skupštini predlaže kandidata za predsednika Vlade (mandatara).

Predsednik Republike, odnosno v.d. predsednika, dužan je da Narodnoj skupštini predloži onog kandidata za predsednika Vlade koji može da obezbedi izbor Vlade.

Tokom konsultacija sa v.d. predsednikom Republike, predstavnici izbornih lista saopštavaju da li imaju formiranu većinu i koga podržavaju za mandatara.

Ukoliko jedna lista ili koalicija donese potpise i dokaže da ima podršku 126 ili više poslanika, predsednik, odnosno v.d. predsednika, dužan je da toj opciji poveri mandat.

Mandatar pred poslanicima iznosi program Vlade i predlaže njen sastav, a Narodna skupština glasa o programu Vlade i izboru njenih članova u celini.

Vlada je izabrana ukoliko za nju glasa većina od ukupnog broja narodnih poslanika (najmanje 126 glasova).

Mandat Vlade teče od polaganja zakletve pred Narodnom skupštinom.

Zakletva glasi: “Zaklinjem se na odanost Republici Srbiji i svojom čašću obavezujem da ću poštovati Ustav i zakon, da ću dužnost člana Vlade vršiti savesno, odgovorno i predano i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije”.

Vladu čine predsednik Vlade, jedan ili više potpredsednika vlade i resorni ministri, a vlada može imati ministre bez portfelja.

Broj potpredsednika Vlade i ministara bez portfelja određuje Narodna skupština pri svakom izboru Vlade, na predlog kandidata za predsednika Vlade.

Član Vlade ne može biti na drugoj javnoj funkciji u državnom organu, organu autonomne pokrajine, opštine, grada, grada Beograda, niti vršiti delatnost koja je po zakonu nespojiva s dužnošću člana Vlade, niti stvoriti mogućnost sukoba javnog i privatnog interesa.

Članovi Vlade dužni su da se u svemu povinuju propisima kojima se uređuje sukob interesa pri vršenju javnih funkcija.

Predsednik Vlade vodi i usmerava Vladu, stara se o jedinstvu političkog delovanja Vlade, usklađuje rad članova Vlade, predstavlja Vladu i saziva i vodi njene sednice.

Predsednik Vlade može biti i ministar, a može i ostalim članovima Vlade davati obavezna uputstva i posebna zaduženja, shodno programu i politici Vlade.

Vladi prestaje mandat sa prestankom mandata Narodne skupštine, izglasavanjem nepoverenja, neizglasavanjem poverenja, ostavkom Vlade, izglasavanjem nepoverenja predsedniku Vlade i ostavkom predsednika Vlade.

Ukoliko Vlada ne bude izabrana u roku od 90 dana od dana konstiusanja skupštine v.d. predsednika, čiju funkciju obavlja predsednik Narodne Skupštine, obavezan je da raspusti parlament i raspiše nove izbore.

Funkciju v.d. predsednika Republike obavlja predsednik Skupštine Srbije do izbora predsednika Republike i obavlja sve neophodne ustavne nadležnosti – od predlaganja mandatara i potpisivanja ukaza o proglašenju zakona, do vrhovne komande nad vojskom.

V.d. predsednika Republike obavezan je da raspiše izbore za novog predsednika Republike tako da se oni održe najkasnije u roku od tri meseca (90 dana) od dana prestanka mandata prethodnog predsednika, čime se obezbeđuje da prelazni aranžman traje isključivo u zakonskim okvirima dok država ne dobije puni institucionalni kapacitet.

Na današnjoj konstitutivnoj sednici Skupštine Srbije potvrđeni su mandati svih 250 narodnih poslanika, čime je konstituisan novi saziv parlamenta.

Vanredni parlamentarni izbori održani su 25. oktobra, a u parlament su ušli “Studentska lista” koja ima 140 mandata i lista “Ujedinjena Srbija” sa 103 mandata kao i sedam poslanika manjinskih lista.