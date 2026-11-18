Roditelji 143 bebe rođene tokom jula, avgusta i septembra ove godine na teritoriji Kikinde dobili su bebi-pakete koje Grad obezbeđuje za najmlađe stanovnike. Ova mera deo je šire podrške roditeljstvu, a cilj je da se porodicama olakšaju prvi dani nakon dolaska prinove i pruži pomoć u periodu kada su potrebe za najmlađe najveće. Da ovakva vrsta podrške lokalne samouprave roditeljima itekako znači potvrdili su nam i Kornel Ekreš, otac malog Alekse i Aleksandra Kovačević, majka četvromesečnog Konstantina.

Prisutne roditelje i najmlađe Kikinđane u svečanoj sali Gradske kuće ugostio je gradonačelnik Mladen Bogdan sa saradnicima.

Na godišnjem nivou u ove namene iz budžeta grada izdvaja se nešto više od 5 miliona dinara.