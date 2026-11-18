Na području Policijske uprave Kikinda tokom prethodnog dana nije bilo saobraćajnih nezgoda, dok je na putevima u Srbiji zabeleženo 99 udesa. U njima je jedna osoba izgubila život, a 37 je povređeno.

Zbog jutarnje magle, niskih temperatura i klizavih kolovoza, Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava vozače da budu posebno oprezni. Potrebno je prilagoditi brzinu uslovima na putu i vidljivosti, izbegavati nagla kočenja i držati dovoljno odstojanje od drugih vozila.

Dodatni oprez neophodan je u blizini pešačkih prelaza i škola, gde vozači zbog smanjene vidljivosti mogu kasnije da primete pešake. Na klizavom kolovozu zaustavni put vozila je duži, pa je važno na vreme smanjiti brzinu.

Iz MUP-a apeluju i na pešake da kolovoz prelaze na obeleženim mestima, a da zbog bolje uočljivosti nose svetliju odeću ili reflektujuće detalje.