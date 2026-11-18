Narodna biblioteka „Jovan Popović“ danas obeležava svoj dan, a tim povodom za posetioce je pripremila dva programa koji će okupiti mlade autore i ljubitelje književnosti.

Prvi deo programa počinje u 17 časova, kada će biti uručene nagrade deci čiji su likovni i literarni radovi proglašeni najboljim. Na ovaj način biblioteka podstiče najmlađe da razvijaju kreativnost i svoje ideje izražavaju kroz pisanu i likovnu umetnost.

Večernji program rezervisan je za poeziju. Od 19 časova biće održano književno veče „Živa reč“, na kojem će nastupiti pesnici Pero Zubac, Miloš Zubac i Sonja Segić.

Narodna biblioteka „Jovan Popović” jedna je od najstarijih kulturnih ustanova u Kikindi. U njenom sastavu nalazi se devet ogranaka i šest odeljenja: pozajmno, dečje, stručno i zavičajno odeljenje, kao i obrada i matična služba. Bibliotečki fond broji više od 195.000 knjiga na srpskom, mađarskom i engleskom jeziku.





