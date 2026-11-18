Na Portalu eUprava dostupne su četiri nove elektronske usluge iz nadležnosti Ministarstva unutrašnjih poslova, koje građanima omogućavaju da važne administrativne postupke obave jednostavnije, brže i u potpunosti onlajn, saopšteno je danas iz Kancelarije za informacione tehnologije i eUpravu.

Građani sada mogu da podnose zahteve za Uverenje o prebivalištu, zahteve za Uverenje o boravištu, Prijavu privremenog boravka u inostranstvu dužeg od 90 dana i prijavu povratka u Srbiju nakon dužeg boravka u inostranstvu.

Kako je navedeno, prilikom podnošenja zahteva i prijava, građani mogu da izaberu način dostave uverenja ili potvrde i to – elektronskim putem, u svoje eSanduče na Portalu eUprava, u papirnom obliku na adresu prebivališta, odnosno boravišta, u zavisnosti od vrste dokumenta, ili da dokument preuzmu lično u policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici prema mestu prijavljenog prebivališta.