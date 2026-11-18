Ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali izjavio je danas da promene koje su se desile proteklih nedelja neće uticati na najavljeno povećanje plata u javnom sektoru od 1. decembra za osam odsto, kao i penzija za 7,5 odsto.

“Dakle, mi ćemo od 1. decembra povećati plate, kao što smo i rekli. Dakle, u javnom sektoru se sve sprovodi po planu, osam odsto. Za one koji rade u socijalnim ustanovama, dakle, biće povećanje 12 odsto. Takođe, ide i po švajcarskoj formuli povećanje penzija za naše najstarije sugrađane od 7,5 odsto. Tako da, ako pogledate projekciju plata u Srbiji u decembru mesecu, ona će biti u proseku negde oko 1. 200 evra, dakle čak 1. 200 evra. Penzija će u proseku iznositi 520 evra”, rekao je Mali za TV Tanjug.

On je dodao da je u Srbiji prosečna plata u javnom sektoru već prešla 1.000 evra.

Mali je podsetio i da od 1. januara sledi povećanje minimalca na 600 evra.

“Dakle, to su rezultati i ono što mi, da kažem, ostavljamo u amanet ovim novima koji dolaze, pa da vidimo kako će i na koji način oni sprovoditi svoju ekonomsku politiku. Dakle, obezbeđen je novac za sve, 500 milijardi dinara imamo u ovom trenutku na računu u odnosu na osam milijardi koje su oni nama ostavili 2012. godine”, rekao je Mali.

IZVOR: (TANJUG)