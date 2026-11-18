Izgradnja vakuumske kanalizacione mreže u kikindskom naselju Strelište ušla je u završnu fazu, s obzirom na to da je do sada realizovano oko 80 odsto planiranih radova. Nastavak izgradnje trenutno otežavaju loše vreme, visok nivo podzemnih voda i problemi u vezi sa bankarskom garancijom nakon stečaja nad Alta bankom.

Najviše poteškoća zabeleženo je u Livadskoj ulici, na raskrsnici sa Starom klanicom, gde je zbog velike količine podzemnih voda i urušavanja zemljišta otežano polaganje i povezivanje kanalizacionih cevi. Slična situacija je i kod vakuumske stanice, gde predstoje betoniranje gornje ploče rezervoara i zatrpavanje iskopa.

U ulicama Strelište i Livadskoj delovi kolovoza raskopani tokom povezivanja mreže privremeno su nasuti šljunkom, dok će asfaltiranje biti obavljeno po završetku svih radova. Gradilište kod vakuumske stanice je ograđeno i obezbeđeno, a izvođač je u obavezi da nakon završetka radova sanira oštećenja i površine vrati u prvobitno stanje.

Zbog nepovoljnih vremenskih prilika reorganizovano je i angažovanje radnika, a učesnici projekta nastavljaju koordinaciju kako bi se nastali problemi prevazišli i izgradnja mreže privela kraju.