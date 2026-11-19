Rukopis kratke proze „Drugo ime”, autorke Marije Vasiljević iz Beograda, proglašen je najboljim na ovogodišnjem konkursu za regionalnu književnu nagradu „Jovan Popović”. Žiri je odluku doneo jednoglasno, a u konkurenciji se našlo ukupno 207 rukopisa.

U najuži izbor ušli su i radovi Snježane Vračar Mihelač iz Slovenije i Vladane Perlić iz Bosne i Hercegovine. O dobitniku je odlučivao žiri u sastavu Andrea Lešić, Ivana Dražić i Zvonko Karanović.

U obrazloženju odluke istaknuto je da rukopis „Drugo ime”, iako ga autorka određuje kao zbirku priča, funkcioniše kao svojevrsni arhiv jezičkih fragmenata. Kroz različite govorne obrasce i opšte formulacije, Vasiljević ukazuje na način na koji se složene ljudske sudbine, istorijska iskustva i društveni problemi često svode na ustaljene fraze. Žiri posebno izdvaja neočekivani komični efekat koji nastaje sudaranjem različitih predstava o svetu, čime se razotkrivaju protivrečnosti i apsurdnosti postratnih tranzicijskih društava.

Nagrada podrazumeva plaketu i objavljivanje rukopisa u izdanju „Partizanske knjige”. Svečana dodela zakazana je za 7. decembar u Beogradu, u okviru obeležavanja jedanaest godina rada ove izdavačke kuće.

Marija Vasiljević rođena je 1985. godine u Beogradu. Do sada je objavljivala kratke priče u književnoj periodici, a 2022. godine izdala je pesničku knjigu „Tihi rad”, u izdanju „Trećeg trga”.

Regionalnu nagradu „Jovan Popović” izdavačka kuća „Partizanska knjiga” dodeljuje jednom godišnje, sa ciljem promocije savremene književnosti u regionu i očuvanja sećanja na književnika Jovana Popovića, rođenog u Kikindi.