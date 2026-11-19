Na području Vojvodine i Beograda postoji rizik od jake oluje praćene snažnim udarima vetra, koji mogu prelaziti 100 kilometara na sat, upozorava Ministarstvo unutrašnjih poslova putem sistema za obaveštavanje građana.



Nadležne službe upozoravaju da oluja može naići iznenada i predstavljati opasnost po bezbednost ljudi i životinja. Građanima se savetuje da ne kreću na put ukoliko to nije neophodno, kao i da zaštite svoja vozila i imovinu od mogućih posledica jakog vetra.

Preporuka je da se izbegava boravak na otvorenom tokom trajanja oluje i da se prate zvanična upozorenja i uputstva nadležnih službi.

Snažni udari vetra mogu da izazovu oštećenja na krovovima, odžacima, tendama, plastenicima i drugim objektima. Postoji opasnost od obaranja i čupanja drveća, kao i prekida u saobraćaju i snabdevanju električnom energijom. Nadležne službe upozoravaju da ovakve vremenske prilike mogu neposredno ugroziti bezbednost ljudi i životinja.

Građanima se savetuje da obezbede ili sklone sve predmete koji se nalaze u dvorištima, na terasama i balkonima, poput saksija, baštenskog nameštaja, kanti i limova. Potrebno je zatvoriti prozore, kapke i tende, kao i dodatno učvrstiti plastenike.

Vozila ne treba parkirati ispod drveća, pored električnih stubova, reklamnih panoa i objekata koji su u lošem stanju. Tokom nevremena preporučuje se boravak u zatvorenom prostoru, uz izbegavanje kretanja kroz parkove, drvorede i u blizini dotrajalih zgrada.

Putovanja koja nisu neophodna trebalo bi odložiti, a vozači koji ipak moraju da krenu na put treba da obrate posebnu pažnju na bočne udare vetra i moguće prepreke na kolovozu. Domaće životinje i stoku potrebno je skloniti u zatvorene objekte.

U slučaju obaranja stabala ili kidanja električnih vodova, građani ne treba da im prilaze zbog opasnosti od povreda i strujnog udara. Preporučuje se i da u domaćinstvima budu dostupni baterijska lampa i napunjen mobilni telefon, u slučaju prekida snabdevanja električnom energijom.

U hitnim situacijama građani mogu pozvati vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193, policiju na 192 i Hitnu pomoć na 194.

Preporuka je da se prate zvanična obaveštenja Republičkog hidrometeorološkog zavoda i nadležnih službi, kao i da se upozorenje prosledi komšijama, posebno starijim osobama.