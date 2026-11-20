Polaganjem venaca na spomen-ploču Dragutinu Ristiću u holu Gradske kuće i na spomen-kosturnicu na Železničkom groblju, u Kikindi je obeleženo 108 godina od oslobođenja grada u Prvom svetskom ratu. Kikinda je oslobođena 20. novembra 1918. godine, kada su srpske trupe ušle u grad.

U Veliku Kikindu je 20. novembra 1918. godine ušao Drugi pešadijski puk „Knjaz Mihailo“, poznatiji kao „Gvozdeni puk“, pod komandom pukovnika Dragutina Ristića koji je okupljene građane pozdravio sa balkona Gradske kuće. Time je okončana austrougarska vlast u gradu. Pet dana kasnije, 25. novembra, na Velikoj narodnoj skupštini u Novom Sadu doneta je odluka o prisajedinjenju Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji.

Ideja nacionalnog i državnog ujedinjenja bila je prisutna mnogo pre završetka Velikog rata. Slom Austrougarske 1918. Godine otvorio je mogućnost da se ta težnja ostvari.