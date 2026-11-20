Svetski dan deteta obeležava se svake godine 20. novembra, u znak sećanja na usvajanje Deklaracije o pravima deteta u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1959. godine, kao i Konvencije o pravima deteta 1989. godine.

Konvencijom o pravima deteta države članice su se obavezale da preduzmu odgovarajuće zakonodavne, administrativne i ostale mere radi ostvarenja prava deteta definisanih u tom dokumentu.

To je prilika da se države, institucije, organizacije i pojedinci preispitaju da li su dovoljno učinili kako bi ispoštovali principe Konvencije o pravima deteta.

Cilj je da se svoj deci sveta omogući da uživaju u ljudskim pravima i slobodama utvrđenim Poveljom UN i Univerzalnom deklaracijom o ljudskim pravima.

Prema tom dokumentu, svako dete ima pravo na život, opstanak i razvoj, na određen životni standard, da odrasta u porodici ili drugom sigurnom okruženju, da ima uslove za obrazovanje, dostupnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu.

Svako dete ima pravo da bude zaštićeno od nasilja, da ide u školu, da učestvuje u donošenju odluka koje ga se tiču i da uživa pristup zdravstvenoj zaštiti i podršci.

U Srbiji deca od do 17 godina čine oko 17,4 odsto ukupnog stanovništva, a prema podacima sa poslednjeg popisa, u Srbiji ima više od 690.000 porodica sa najmanje jednim detetom mlađim od 18 godina.

Na Svetski dan deteta u školama i bibliotekama širom Srbije organizuju se aktivnosti koje podstiču razvoj i obrazovanje dece.

Prema podacima Dečjeg fonda Ujedinjenih nacija (UNICEF), svake godine oko 190 zemalja učestvuje u aktivnostima UNICEF-a povodom Svetskog dana deteta.

Bez obzira na to gde živi, kojim jezikom govori ili u kakvim uslovima odrasta, svako dete zaslužuje priliku da iskoristi svoj potencijal, ističe UNICEF.

Tokom proteklih decenija, svet je postigao značajan napredak u ostvarivanju dečjih prava – deca danas imaju veće šanse da prežive, da idu u školu i budu zdrava nego ikada ranije.

Ipak, mnoge prepreke i dalje postoje – neka deca i dalje odrastaju u siromaštvu, suočavaju se sa posledicama klimatskih promena, rizicima u digitalnom svetu i pritiscima koji utiču na njihovo mentalno zdravlje, navodi UNICEF.

Ministarstvo za brigu o porodici: Zaštita prava deteta je odgovornost čitavog društva

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju ukazalo je danas, povodom obeležavanja Međunarodnog dana deteta, da je zaštita prava deteta odgovornost čitavog društva.

Iz ovog ministarstva podsećaju na to da svakom detetu, bez izuzetka, pripada pravo na bezbedno, zdravo i srećno detinjstvo i da je odgovornost čitavog društva da obezbedi uslove u kojima će deca biti zaštićena, uvažena i podržana.

Međunarodni dan deteta, koji se obeležava 20. novembra, na godišnjicu usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, još jedna je prilika da se podsetimo da prava dece nisu samo principi sadržani u međunarodnim dokumentima, već naša zajednička obaveza, izjavila je ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević.

Ona je navela da svako dete ima pravo da raste bez straha i nasilja, da bude voljeno, da ima pristup obrazovanju i zdravstvenoj zaštiti, da razvija svoje sposobnosti i da se njegov glas čuje i poštuje, a da javnost i institucije naročitu pažnju moraju da posvete deci koja odrastaju u otežanim životnim okolnostima i deci kojima je neophodna dodatna podrška.

Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju nastavlja da, u saradnji sa drugim institucijama, međunarodnim organizacijama, lokalnim samoupravama i organizacijama civilnog društva, radi na razvoju, unapređenju i zaštiti prava dece u Srbiji, izjavila je Žarić Kovačević.

Dodala je da u tom kontekstu, poseban značaj imaju prevencija i zaštita dece od svih oblika nasilja, uključujući digitalno nasilje, kao i jačanje podrške porodicama, jer se temelji sigurnog detinjstva grade upravo u porodici i zajednici.

Briga o deci nikako ne sme da bude svedena na obeležavanje jednog datuma. Ona mora biti trajni prioritet, prepoznatljiv u odlukama koje donosimo, merama koje sprovodimo i načinu na koji se odnosimo prema svakom detetu. Društvo po meri deteta gradi se zajedničkom odgovornošću porodice, institucija i celokupne zajednice, uz uvažavanje potreba i prava svakog deteta, zaključila je Žarić Kovačević.

Svetski dan deteta obeležava se danas pod sloganom “Moj dan. Moja prava. Moja budućnost”.

Svetski dan deteta obeležava se svake godine 20. novembra u znak sećanja na usvajanje Deklaracije o pravima deteta u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija 1959. godine, kao i Konvencije o pravima deteta 1989. godine.