Drugi upisni rok za buduće vaspitače u VŠSSOV: akreditovan i novi smer strukovni socijalni radnik

U Visokoj školi strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi počeo je drugi upisni rok, a kandidatima se od ove jeseni pruža i nova mogućnost – školovanje za zvanje strukovnog socijalnog radnika. Drugi upisni rok odnosi se na smer strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta, koji godinama privlači veliki broj maturanata i pruža stabilne mogućnosti zapošljavanja u predškolskim ustanovama. Ove godine, po prvi put, škola upisuje i studente na novi, tokom leta akreditovani program strukovni socijalni radnik.

– „ Na smeru strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta ostalo je i budžetskih slobodnih mesta, ukupno 44, od toga je 24 na budžetu i 20 samofinansirajućih, dok na našem novom smeru ima 25 samofinansirajućih mesta. Ove godine nemamo budžetaska mesta s obzirom da je kasnije stigla akreditacija i budžetska mesta su bila već raspoređena. Mi smo konkurs pustili pre nekoliko dana i mogu vam reći da ima kandidata koji su se već zainteresovali, pozivali školu, to je značajno jer kandidati, odnosno, naši vaspitači koji su završili smer strukovni vaspitač dece predškolskog uzrasta u slučaju upisa na novi smer imaju i neke opšte predmete koje mi možemo da priznamo, dok nakon toga slede stručni predmeti. Ova prva geenracija, s obzirom da je kasnio konkurs, biće još jedan rok krajem septembra i nadamo se lepom odzivu i u prvom roku,” ispričala je za TV Kikinda dr Angela Mesaroš Živov, direktorica VŠSSOV u Kikindi.

Iz ove obrazovne ustanove ističu da su studijski programi prilagođeni zahtevima tržišta rada, i da diplomcima nude dobre izglede za brzo zaposlenje. Letnji raspust koriste i za završetak tekućih radova, kako bi nova školska godina počela u potpuno spremnim prostorijama.

– „ Preuređen je metodički i likovni kabinet s obzirom da smo prole godine radili komplenu drvenariju, ove godine su to neke manje sanacije. Za narednu godinu planirano je dalje opremanje biblioteke naše, takođe, informatičke opreme, predali smo konkursnu dokumentaciju za naše dvorište za rekonstrukciju i čekamo odgovor,” dodala je Mesaroš Živkov.