Na Strelištu završeno 3,4 kilometra kanalizacione mreže

Na Strelištu je završeno 3,4 od ukupno 5,8 kilometara kanalizacione mreže. Ako sve bude išlo prema planu, radovi bi trebalo da budu završeni na proleće naredne godine. Ovaj projekat stanovnici Strelišta čekaju godinama, jer veliki deo naselja nema kanalizaciju. Zbog specifičnog terena i problema sa podzemnim vodama, gradi se vakuumski sistem. Radove je obišla ministarka zaštite životne sredine u tehničkom mandatu Sara Pavkov, a sa predstavnicima Grada razgovarala je i o nastavku projekta. Opredeljena sredstva su 308 miliona dinara sa PDV-om dok je za ŽNR obezbeđeno 155 miliona dinara.

Tokom posete bilo je reči i o pošumljavanju. Radovi na podizanju vetrozaštitnih pojaseva nastavljaju se prema Banatskoj Topoli, nakon što je deo sadnje već urađen prema Iđošu. Plan je da na području Kikinde bude posađeno više od 14.000 novih sadnica.