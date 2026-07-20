Kamp „Zrno po zrno” od sutra u Suvači

Narodni muzej Kikinda od 21. do 24. jula organizuje dečji letnji kamp „Zrno po zrno”, namenjen mališanima uzrasta od 7 do 12 godina. Program će se svakodnevno održavati u Suvači od 9 do 12 časova.

Tokom četiri dana učesnici će kroz radionice, igru i druženje upoznavati tradicionalni način života, običaje i značaj hleba u narodnoj kulturi, ali i stare zanate i muziku. Jedan od dana biće posvećen tradicionalnim pesmama i instrumentima, uz gostovanje gajdaša iz Mokrina i članica Ženske pevačke grupe „Melizmi”, dok će završnica kampa biti rezervisana za kreativne radionice i zajedničke igre.

Cena učešća iznosi 100 dinara po danu, a prijave i kupovina ulaznica obavljaju se u Narodnom muzeju Kikinda. Sve dodatne informacije zainteresovani mogu dobiti pozivom na broj 069/424-37-10.



Suvača predstavlja jedno od najprepoznatljivijih obeležja Kikinde. Izgrađena je 1899. godine, jedini je sačuvani mlin na konjski pogon u Srbiji i ima status nepokretnog kulturnog dobra od izuzetnog značaja. Upravo zbog toga prostor Suvače već godinama služi kao mesto na kojem se najmlađi kroz praktične i interaktivne sadržaje upoznaju sa kulturnim nasleđem svog kraja.