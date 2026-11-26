Više javno tužilaštvo u Novom Sadu saopštilo je danas da su uhapšeni predsednik Izvršnog odbora “Metanolsko-sirćetnog kompleksa” (MSK) a.d. Kikinda M.L, kao i članovi Izvršnog odbora U.M. i D.P. koji se terete da su izvršili produženo krivično delo Zloupotreba položaja odgovornog lica u saizvršilaštvu.

U saopštenju se navodi da je, postupajući po informaciji Državne revizorske institucije od 10. novembra, u toku do sada preduzetih radnji i provera u okviru predistražnog postupka, utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su osumnjičeni M.L. kao predsednik Izvršnog odbora MSK Kikinda, koje je u državnom vlasništvu i osumnjičeni U.M. i D.P, kao članovi Izvršnog odbora MSK, tokom 2025. godine i 2026. godine doneli više odluka kojima su u više navrata organizovali odlazak zaposlenih MSK na skupove i mitinge koje su organizovali tadašnji predsednik Republike Srbije, Srpska napredna stranka, Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i nevladina organizacija Centar za društvenu stabilnost.

Osim toga, kako se navodi u saopštenju, utvrđeno da postoje osnovi sumnje da su istovremeno doneli odluku da se tim zaposlenima neosnovano izvrši isplata zarada, dnevnica i stimulacija na ime odlaska na ove skupove i mitinge, iako ove aktivnosti nisu ni u kakvoj vezi sa poslovima zaposlenih, niti sa obavljanjem delatnosti ovog privrednog društva, te su samim tim sredstva MSK na opisani način korišćena suprotno njihovoj nameni.

Na osnovu odobrenja postupajućeg javnog tužioca Posebnog odeljenja za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu svim osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će u skladu sa zakonom biti privedeni i saslušani u Posebnom odeljenju za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, navodi Više javno tužilaštvo u Novom Sadu.