Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kikindi, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Kikindi, podneli su krivičnu prijavu u redovnom postupku protiv policijskog službenika T. N. (2000), zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška telesna povreda.

Prema navodima policije, incident se dogodio 21. novembra u Kikindi, kada je policijski službenik T. N. (2000), koji u tom trenutku nije bio na dužnosti, nakon kraće verbalne rasprave na ulici, više puta udario muškarca zatvorenom šakom u glavu i naneo mu teške telesne povrede.