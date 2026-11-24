Ekipa „Ctrl+alt+defeat” Regionalnog centra za talente „Dušan Vasiljev” iz Kikinde plasirala se na završni deo republičkog takmičenja srednjoškolaca „HS Algorithm”, osvojivši drugo mesto u kvalifikacijama.

Tim čine Ana Vojvodić, kapitenka, Đorđe Mijin, Rastko Popović i David Gvero, a mentorka im je Marija Popović.

Takmičenje organizuju Društvo matematičara Srbije, Matematički fakultet Univerziteta u Beogradu i Studentska unija matematičara „SUMA”. Završni deo biće održan 6. decembra na Matematičkom fakultetu u Beogradu, gde će se kikindski učenici nadmetati sa najboljim ekipama iz Srbije.