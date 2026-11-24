Na putevima u Srbiji prošle nedelje dogodilo se 766 saobraćajnih nezgoda. U njima je pet osoba izgubilo život, dok je 325 povređeno.

Prema podacima Policijske uprave Kikinda, na području koje pokriva ova uprava zabeleženo je šest saobraćajnih nezgoda, u kojima su dve osobe zadobile povrede.

Iz Saobraćajne policije upozoravaju da su u jutarnjim i večernjim satima mogući magla i smanjena vidljivost, dok niske temperature povećavaju rizik od poledice. Vozačima se savetuje da prilagode brzinu uslovima na putu i provere da li su njihova vozila opremljena za zimske uslove, u skladu sa zakonskim propisima.

Vozačima se preporučuje dodatni oprez, poštovanje ograničenja brzine i održavanje bezbednog rastojanja između vozila.

