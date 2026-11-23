Kikindski mališani od sutra će imati priliku da najpoznatijem deki na celom svetu svoje želje pošalju na najlepši mogući način – kroz pismo koje će ubaciti u „Kutiju želja“.

Praznično druženje zakazano je za utorak, 24. novembar, u 17 časova na Gradskom trgu. Akcija je prvobitno bila planirana ranije, ali je zbog loših vremenskih uslova odložena.

Svoja pisma mogu da pošalju deca od jedne do deset godina. Osim onoga što žele da im Deda Mraz donese, u pismu treba da napišu ime i prezime, adresu i godinu rođenja, kao i broj telefona roditelja ili staratelja.

Možda će baš neko od tih pisama pronaći put do Deda Mraza i pretvoriti dečju želju u novogodišnje iznenađenje. Zato, mališani, pustite mašti na volju jer praznici su pravo vreme za najlepše želje!