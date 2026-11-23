Predsednik Skupštine Srbije Aleksandar Čupić najavio je danas da će biti održane konsultacije u vezi sa formiranjem skupštinskih odbora, uoči sutrašnjeg nastavka konstitutivne sednice parlamenta.

“Biće konsultacije”, kratko je odgovorio FoNetu Čupić.

Nastavak konstitutivne sednice Skupštine Srbije zakazan je za sutra u deset časova, a očekuje se izbor članova radnih tela parlamenta i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Među potpredsednicima nema članova poslaničke grupe “Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje”, kao ni iz stranaka nacionalnih manjina, već su svi poslanici Studentske liste, koja u parlamentu ima 140 mandata.

IZVOR: (FoNet)