Do dve nezgode došlo je zbog nepropisnih radnji vozilom, dok je jedna posledica neprilagođene brzine.

Tokom kontrole saobraćaja policija je otkrila 177 prekršaja. Iz saobraćaja je isključeno 17 vozača zbog vožnje pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Dva vozača zadržana su do 12 časova, jer su imala više od 1,20 promila alkohola u krvi, odnosno bila su pod dejstvom nedozvoljenih psihoaktivnih supstanci.

Evidentiran je i 21 prekršaj zbog nekorišćenja sigurnosnog pojasa, dok prekoračenja dozvoljene brzine nisu zabeležena. Ostalih prestupa bilo je 140.