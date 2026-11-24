Srpska pravoslavna crkva danas će obeležiti praznik Svetog kralja Stefana Dečanskog, u narodu poznat kao Mratindan.

Ktitorska slava manastira Visoki Dečani počeće liturgijom od 09.00 sati. Svetog Stefana Dečanskog mnoge porodice u Srbiji slave kao krsnu slavu, u narodu poznatiju kao Mratindan.

Ime je dobila po Svetom Martinu koji se nekada proslavljao na ovaj dan. Crkvenom odlukom na ovaj dan premeštena je slava posvećena srpskom kralju.

Zavetni je dan svih koji boluju od očnih bolesti, a smatra se i zaštitnikom vukova, putnika, onih kojima je potrebna pomoć u nevolji ili pronalaženju izgubljenih stvari.

U narodu dani od Đurđica (16. novembra) do ovog praznika nazivaju se Mratincima ili vučjim danima.

U narodu se i danas čuje izreka: “Sveti Mrata, sneg na vrata”, kojom je označen početak hladnog i snežnog perioda godine.

Slavi se kao mrsna slava, jer pada četiri dana pre početka Božićnog posta, osim ako ne padne u sredu ili petak.

Sveti kralj Stefan Dečanski rođen je u 13. veku kao Stefan Uroš Treći Nemanjić. Sin je Svetog kralja Milutina i otac cara Dušan.

Još kao desetogodišnji dečak bio je dat kao talac kod tatarskog kana Nogaja. Naime, oko 1292. godine kralj Milutin i njegov brat Dragutin porazili su tatarske vazale zbog čega im je pretila opasnost od tatarskog kana Nogaja. Kralj Milutin uspeo je da sklopi mir sa tatarskim kanom, ali je zauzvrat morao da pošalje sina Stefana (Dečanskog) kao taoca. To je kanu Nogaju bila garancija da srpski vladar neće ugroziti njegovu teritoriju.

Pretpostavlja se da se Stefan Uroš Treći vratio u Srbiju nakon što je vrhovni tatarski gospodar preminuo. Na upravljanje je tada dobio Zetu.

U mladosti je, pod lažnom optužbom da hoće ocu da otme presto, oslepljen i poslat u zatočeništvo u carigradski manastir Hrista Pantokratora. Molitven, krotak i milosrdan, tamo je zadobio naklonost monaštva i vlastele, pa i samog vizantijskog cara Andronika Drugog.

Posle sedam godina, uz posredovanje srpskih i grčkih episkopa, otac se izmirio sa njim i dao mu na upravu Budimljansku oblast.

Krunisan je 1322. godine, nakon smrti kralja Milutina.

Pre krunisanja skinuo je zavoj sa očiju i svima objavio čudesno isceljenje koje mu je darovao Sveti Nikola.

Na freskama dečanskog hrama Sveti Nikola je dobio veoma istaknuto mesto kao Stefanov iscelitelj i zastupnik pred Bogom. Posvećen mu je i jedan od paraklisa dečanskog hrama.

Dečanski iguman Grigorije Camblak (1402-1409) i kasnije kijevski vladika, svedočio je da je sveti kralj nedaleko od Visokih Dečana, podigao hram posvećen Svetom Nikoli u znak zahvalnosti.

Stefan Uroš Treći je od oca nasledio veliku državu, bogatu rudnicima srebra i zlata, s razvijenom poljoprivredom, stočarstvom i trgovinom.

Kralj je tokom vladavine podigao brojne hramove u zemlji i van nje: u Jerusalimu i Svetoj zemlji, u Aleksandriji, na Sinaju, u Tesaliji, u Carigradu, posebno u Svetoj Gori Atonskoj, slavnoj lavri Hilandaru.

Vrhunac Stefanovog zadužbinarstva bilo je podizanje Visokih Dečana, po kojima će on kasnije biti nazvan Dečanski.

Posle velike pobede nad Bugarima 1330. godine na Velbuždu, kralj Stefan Uroš Treći je izdao prvu osnivačku povelju manastira Dečani, uz saglasnost sabora i uz blagoslov srpskog arhiepiskopa, a u njoj je zabeležio zemljišne posede i druge poklone manastiru.

Zbog iznenadne i mučeničke smrt, kralj nije dočekao da vidi sve lepote svoje zadužbine.

Godine 1331. došlo je do pobune vlastele mladog kralja Dušana, koja je sa njegovim znanjem, iznenada napala dvor u Nerodimlju.

Tada je Stefan Dečanski zatočen u tvrđavu Zvečan i nakon dva meseca, 24. novembra, ubijen.

Njegovi posmrtni ostaci preneti su u manastir Visoki Dečani i svečano sahranjeni u unapred pripremljenu grobnicu odmah po završetku crkve.

Brigu o završetku očeve zadužbine i opremanju crkve, kao i o freskopisanju, preuzeo je mladi kralj Dušan. On je sam 1343. godine u jednoj povelji pisao o čudesnoj blagodati na moštima svog oca.

Naime, Sveti Stefan Dečanski se javio crkvenjaku i igumanu manastira sa zapovešću da mu se telo izvadi iz zemlje.

Arhiepiskop je sa saborom uz molitve otvorio grob i pronašao kraljeve mošti cele i miomirisne. Mošti su položene u kivot ispred ikonostasa i izložene da ih svi vide. Mnogi ljudi u nevolji, slepi, gluvonemi, a naročito nerotkinje i umobolni, prilazili su sa verom i molitvom svetitelju i isceljivali se.

Kako tada, tako kroz vekove sve do danas, sveto telo Stefana Dečanskog potpuno celo počiva u kivotu pred ikonostasom dečanskog hrama i čini čudesna dela.

U Visokim Dečanima počiva i kraljeva sestra Ana Neda, u monaštvu Jelena. Jelena Dečanska bila je supruga bugarskog cara Mihaila Trećeg Šišmana.

Stefan Dečanski bio je oženjen bugarskom proncezom Teodorom Smilec, sa kojom je dobio sina Dušana, dok je sa drugom suprugom, vizantijskom princezom Marijom Paleolog imao troje dece: Simeona, Jelenu i Teodoru.

Srbi na Kosovu i Metohiji često govore da svoj opstanak “duguju” upravo Svetom kralju koji ih, kako kažu, čuva na svetoj zemlji.

Manastir Visoki Dečani uvršten je na Uneskovu listu svetske kulturne baštine 2. jula 2004. godine i čuvaju ga jedinice KFOR-a.

Nalazi se na obroncima Prokletija, u dolini Dečanske Bistrice, jugozapadno od Peći.

Manastir predstavlja najveće crkveno srednjovekovno zdanje Srbije, zbog čega je poneo epitet “Visoki”.

Jedan je od najposećenijih svetinja na prostoru Kosova i Metohije, prepoznatljiv po svojoj monumentalnoj mermernoj arhitekturi i bogatom freskoslikarstvu.

U Visokim Dečanima nalazi se i jedinstvena freska Isusa Hrista sa mačem, kojom je sin Božji predstavljen kao vrhovni pravedni sudija i zaštitnika. Mač na toj fresci ne predstavlja poziv na rat ili nasilje, već je vizuelni prikaz Hristovih reči iz Jevanđelja po Mateju: “Nisam došao da donesem mir, nego mač”.

U hrišćanskoj teologiji, u pitanju je “duhovni mač”, odnosno Božja reč koja oštro razdvaja dobro od zla, veru od nevere i pravdu od nepravde.

Sveti kralj Stefan Dečanski, čiji su život obeležila stradanja od najbližih – oslepljenje po očevoj naredbi i smrt u tamnici po sinovljevoj volji, ostao je upamćen kao najveći stradalnik i jedini Nemanjić kojeg Srpska pravoslavna crkva slavi kao mučenika.

Istovremeno, 24. novembra slavi se i sveti mučenik Mina, za koga se veruje da je bio egipatski hrišćanin i rimski vojnik, koji je za vreme gonjenja hrišćana, napustio vojsku i povukao se u pustinju na molitvu, a zatim se dobrovoljno predao vlastima i ispovedio veru.

Ovaj svetac je jedan od najpoštovanijih u Egiptu i na celom Istoku, a proslavio se čudesnim isceljenjima, naročito isceljenjem očnih bolesti.

Njegov grob u Egiptu postao je najveće svetilište ranohrišćanskog sveta.

U srpskom narodu Sveti Mina se praznuje kao zaštitnik zdravlja i slavi se kao krsna slava.