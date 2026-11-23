Pred odbornicima će se naći konsolidovani izveštaj o prihodima i rashodima gradskog budžeta za period od januara do septembra 2026. godine.

Za narednu godinu treba da budu utvrđene i prosečne cene kvadratnog metra nepokretnosti. Te vrednosti predstavljaju osnov za obračun poreza na imovinu, a odnose se na stanove, kuće, poslovne prostore, zemljište različitih namena, garaže i pomoćne objekte.

Jedna od predloženih izmena odnosi se na boravišnu taksu. Umesto dosadašnjih 60, turisti bi ubuduće za svaki dan boravka u Kikindi plaćali 90 dinara.

Na sednici će biti pokrenuti i postupci za izbor direktora javnih preduzeća „Kikinda“ i „Autoprevoz“. Odbornici će odlučivati o sprovođenju javnih konkursa, što znači da se na ovoj sednici neće birati novi direktori, već će biti stvoreni uslovi za raspisivanje konkursa.

Na dnevnom redu je i program za kontrolu i smanjenje broja napuštenih pasa i mačaka na teritoriji grada tokom 2027. godine. Razmatraće se i dopuna odluke koja uređuje obavljanje komunalne delatnosti javne rasvete.

Deo sednice posvećen je zaštiti i reagovanju u vanrednim situacijama. Odbornici će razmatrati plan rada Gradskog štaba za vanredne situacije za 2027. godinu.