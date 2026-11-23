Ekipe Javnog preduzeća „Kikinda“ angažovane su na čišćenju slivnika atmosferske kanalizacije i pročišćavanju cevovoda nakon višednevnih obilnih padavina.

Radnici preduzeća obilaze teren, uklanjaju nečistoće iz slivnika i rade na otklanjanju začepljenja u kanalizacionoj mreži. Ovakve intervencije posebno su važne nakon obilnijih padavina, kada se u slivnicima mogu nakupiti lišće, blato i drugi materijal koji usporava ili potpuno onemogućava oticanje vode.

Iz JP „Kikinda“ apeluju na građane da prijave svaki uočeni problem sa odvođenjem atmosferske vode, kao i začepljene slivnike, kako bi nadležne ekipe mogle pravovremeno da reaguju.

Prijave se mogu uputiti na brojeve telefona 0230/422-760 i 062/8844-888.