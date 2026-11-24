Na nebu će danas doći do pojave Supermeseca, koji se još naziva i “Dabrov mesec”, po životinji koja u to doba godine počinje da se sklanja od zime.

To je ujedno i doba godine kada su trgovci krznom u Severnoj Americi lovili dabrove zbog njihovog zimskog krzna, piše USA Today.

Prema podacima NASA-e, do pojave supermeseca dolazi kada se pun mesec nađe u tački najbližoj Zemlji tokom celog meseca, a ovaj fenomen se naziva “perigej” i čini da Mesec izgleda oko 30 odsto svetliji i do 14 odsto veci nego inače.

Prema NASA-i, novembarski pun mesec bice prvi u nizu od četiri supermeseca koji ce se pojaviti krajem 2026. i početkom 2027. godine.

Prema publikaciji “Farmers almanah” pun mesec ce dostici svoj vrhunac u utorak, 24. novembra, u 9.53 ujutru po istočnoameričkom vremenu.

Naredni supermeseci pojavice se 24. decembra, 22. januara i 20. februara, a svaki nosi naziv povezan sa folklorom domorodačkih američkih plemena, kao i sa tradicijom kolonijalnih doseljenika i Evropljana.