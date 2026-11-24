Učenici četvrtog razreda Ekonomsko-trgovinske škole u Kikindi, obrazovnog profila ekonomski tehničar, pohađali su obuku za početnike u poslovanju, organizovanu u saradnji sa Regionalnim centrom za društveno-ekonomski razvoj Banat, uz podršku Ministarstva privrede i Razvojne agencije Srbije.

Tokom radionice, koju je vodio Dejan Nenadović iz Regionalnog centra za društveno-ekonomski razvoj Banat, učenici su se upoznali sa osnovama preduzetništva, registracijom privrednih subjekata, porezima i doprinosima, izvorima finansiranja i izradom biznis plana.

Obuka se u ovoj školi organizuje četvrtu godinu zaredom, a maturanti nakon njenog završetka dobijaju akreditovano uverenje Ministarstva privrede. Ono im može biti značajno ukoliko se nakon školovanja odluče za pokretanje sopstvenog posla i konkurisanje za državne podsticaje.