Praznična čarolija već je stigla u Kikindu, a Deda Mraz je odlučio da ove godine ne čeka poslednji trenutak. U društvu svojih pomoćnika doneo je kutiju želja na gradski trg, u koju deca od jedne do deset godina mogu da ubace svoja pisma i napišu mu šta bi najviše volela da im najpoznatiji deka na svetu donese za praznike.

Da nijedno pismo ne bi ostalo bez odgovora, potrebno je da mališani navedu ime i prezime i godinu rođenja, dok roditelji ili staratelji treba da ostave svoje ime, prezime i broj telefona. Tako će Deda Mraz znati gde da pokuca i kome da donese paketić. Prošlog decembra imao je više od 6.000 razloga za osmeh, koliko je dece obradovao poklonima.