Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova aktivirali su sistem Pronađi me za hitno obaveštavanje javnosti u slučaju nestanka četrnaestogodišnje Božice Ajeti čiji je nestanak prijavljen 23.11.2026, koja se istog dana oko 11 časova udaljila iz OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Obrenovcu, u nepoznatom pravcu.

Božica Ajeti je visine oko 160 centimetara, mršavije telesne konstitucije, braon očiju, duge crne kose i svetlije puti. U trenutku nestanka na sebi je imala sivu jaknu, crnu duksericu, crne helanke i patike bordo boje.

Mesto nestanka je Obrenovac.

Ukoliko imate bilo kakve informacije odmah pozovite policiju na 192 ili na broj 064/8924059.

Informacije su objavljene na sajtu http://pronadjime.mup.gov.rs/.